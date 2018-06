«Quan escolto Josep Borrell penso que encara hi ha un govern del PP»

Xuclà (Olot, 1973) compagina la defensa gironina a Madrid amb la responsabilitat d'entomar els reptes que s'albiren, sobretot en les relacions Catalunya-Estat, després de la moció de censura de la qual va ser un dels negociadors.



Dues setmanes des de la moció de censura. Van fer el correcte?

Votar la moció de censura va ser sobretot, de manera contundent, posar punt final a Rajoy com a president. No m'he trobat encara ningú pel carrer que m'hagi retret el sentit del vot. Més enllà de sigles i preferències de partit a Catalunya, el Govern de Rajoy ha estat perjudicial per als interessos de Catalunya, pel respecte a les nostres institucions, a la nostra identitat nacional i pel dia a dia de tants ciutadans. Hem fet un punt final i ara hem de veure què és el que ve.

Ja coneixem els nous ministres, un ha dimitit i ja han criticat el ministre Josep Borrell. Com veuen l'actuació d'aquests primers dies?

Aquest és el govern de base més parlamentària de tots els que hi ha hagut en 40 anys de vida democràtica a l'Estat. Un govern monocolor socialista amb 84 diputats de 350. Tota l'acció política, la capacitat de maniobra i projectes es basaran en l'aritmètica parlamentària. No sobra cap vot ni partit de tots els que van donar suport a la moció per poder fer viable la legislatura. Aquests dies es posa el focus sobre el nou govern però després de la prepotència del PP ara tenim un sistema de frens i contrapesos ben definits, amb un govern monocolor dèbil que es deu als acords que es puguin arribar. Aquí els parlamentaris i els sis gironins, tenim un paper clau.

I com veuen el nou Govern?

En alguns aspectes sintonitza amb l'agenda europea, per exemple, la transició energètica cap a l'energia neta. La igualtat salarial efectiva entre homes i dones i legislar per evitar una nova bombolla immobiliària que ja despunta i tenir preus de l'habitatge accessibles són altre reptes amb el qual també ens trobaran. Al costat d'això, hi ha aspectes que ens fan pensar que aquest govern no ha canviat. Quan escolto Josep Borrell penso que encara hi ha un govern del PP. Borrell és un cavall cansat en la vida política, un home que no està sintonitzat amb l'actual moment polític. Va tenir el seu primer càrrec públic el 1984, jo tenia 11 anys. No és cap retret, després de 18 anys ha estat recuperat per la política. Des del minut zero marcarem molt de prop que les seves actuacions no tornin a limitar la capacitat d'autogovern i la imatge i el dret que té Catalunya a projectar-se internacionalment.

S'està movent alguna cosa per començar el diàleg entre governs?

Una de les característiques bàsiques de la democràcia és dialogar, parlar amb el que pensa diferent i reconèixer el que pensa molt diferent. En els últims anys no havia existit. La política del PP havia estat intentar cancel·lar, anul·lar, aniquilar qui pensava diferent per moltes vies, penal, judicial, clavegueres de l'Estat. Tornar a la normalitat, que vol dir diàleg, s'ha de fer des del respecte i reconeixement a qui pensa diferent i el govern de Pedro Sánchez ha de respectar que hi ha 2,2 milions de catalans que han avalat la majoria absoluta independentista al Parlament. Si tots ens respectem amb els nostres punts de partida, fins i tot serà possible construir vies de sortida i d'encarrilament polític i jurídic sense renunciar als nostres principis.

S'ha parlat dels 45 punts (de 46) de Mas i Puigdemont. Serà irrenunciable el dret a decidir?

La defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya és irrenunciable perquè és la raó de ser del nostre programa polític que ens ha avalat a les urnes amb una participació altíssima del 80%. L'autodeterminació, l'Estat propi, és un tema de present i futur en la vida política catalana amb la qual l'Estat i el govern espanyol haurà d'aprendre a conviure i a intentar dialogar i, si és possible, trobar solucions. Ja sé que el govern espanyol està conformat per persones que creuen que Catalunya no té dret a l'autodeterminació. Senzillament els hem de demanar que respectin que la majoria absoluta del Parlament i una majoria molt rellevant de la ciutadania catalana és partidària del dret a l'autodeterminació, i en el dret a decidir són majories al voltant del 80%. Vull recordar -no ho comparo ni estic indicant cap camí de sortida- però el Quebec va celebrar dos referèndums d'autodeterminació, el primer convocat unilateralment, el que passa que el govern federal va ser respectuós amb la voluntat impulsada per la majoria absoluta del Parlament. Al cap d'uns anys es va celebrar un segon acordat amb el govern federal, amb una llei de com s'havia d'aplicar el resultat. A vegades s'arriben a les solucions unilaterals senzillament perquè a l'altra banda no hi ha ningú que vulgui escoltar ni raonar, ni fer una cosa que des de les files del sobiranisme hem reivindicat, que es proposin alternatives en lloc de dedicar-se a destruir, negar o fer allò que una exvicepresidenta del govern d'Espanya, a Girona, va dir de posar les institucions catalanes «en liquidació». Posar la voluntat de la majoria dels catalans en liquidació porta que al final els liquidats siguin els que volien governar amb aquest estil prepotent i tirant a totalitari.

Sobre els presos. Llarena i el govern s'estan passant la pilota...

Cap de les persones que estan a la presó haurien d'estar-hi. Estem parlant d'una presó preventiva absolutament abusiva i estem pendents d'un judici on hi ha unes acusacions penals que estan sent qüestionades per part de varis sistemes judicials de països europeus, per tant hi ha molt camp per córrer en la defensa de les persones acusades. Per altra banda, estem confrontant qui va voler permetre que l'1-O es votés davant als que van reprimir violentament aquest dret els ciutadans. El jutge Llarena, un cop més, fa filigranes amb les seves interlocutòries. Ja va modificar el reglament del Parlament inventant-se la figura del vot delegat per persones en presó preventiva. Ara s'ha inventat que aquesta [acostament dels presos] és una responsabilitat estrictament del Govern. El mateix jutge havia demanat tenir a les persones que estan en presó molt a prop per cridar-les a declarar en qualsevol moment de la instrucció. La instrucció s'acabarà en dies o setmanes. D'acord amb els convenis internacionals s'ha de produir aquest apropament. Estic d'acord amb el que ha dit tant el govern català com l'espanyol, que en cap cas aquest alliberament, que és el que s'hauria de produir, o en defecte l'apropament, no ha de formar part de cap negociació. És una qüestió de dret i és de justícia. Hi ha un llibre de Shakespeare que diu «aquest mal vol poc soroll». Deixa'm adaptar el títol per dir «aquest assumpte vol poc soroll» per intentar poder ser resolutius.

Creu que el PSOE serà més sensible amb Girona?

No sé si el PSOE de natural serà sensible amb Girona però els números del parlament [espanyol] canten i manen. Girona és l'única demarcació electoral de l'Estat on el 100% dels seus diputats van votar a favor de la moció. A qualsevol altra hi ha un diputat del PP o Cs que van votar en contra. Hem de portar aquesta unanimitat a una agenda gironina i aconseguir tornar a una inversió raonable en carreteres, l'N-II, l'eix pirinenc, la variant d'Olot, inversions en costes... senzillament tornar a ser respectats i acabar amb aquesta declaració unilateral de retirada de l'Estat de les comarques gironines. Ara hi ha un diputat que forma part de la majoria [Marc Lamuà] i altres tenim capacitat de negociació amb la majoria. Intentaré que el que quedi de legislatura pugui sentir-me útil i pràctic al servei de les comarques gironines i rescabalar-me de tots els anys de frustració, prepotència i maltractament que ha suposat el govern del PP.

Parlava que hi ha un diputat gironí al partit del govern. Intentaran mantenir complicitats?

Podem fer un bon joc combinat si tots anem amb generositat. Hem patit tant en els últims anys de maltractament que em sembla que hi ha una predisposició a treballar conjuntament i acabar amb els peatges en l'horitzó 2021.