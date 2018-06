Una espècie clau per a la biodiversitat del fons marí protegit de l'Empordà, en perill pel canvi climàtic

El canvi climàtic amenaça el fons marí dels parcs naturals marins del Cap de Creus i del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, conclou un estudi elaborat per experts de la Universitat de Barcelona (UB), que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat a conèixer avui. Segons l'informe, les altes temperatures de la primavera i l'estiu, que ha provocat la proliferació d'algues filamentoses, una altra concentració de nutrients a l'aigua i l'elevada estabilitat ambiental són factors que han provocat la reducció del 30% de la superfície de gorgònia vermella (Paramuricea clavata), un organisme clau per a la biodiversitat submarina, emparentat amb el corall.

La retirada progressiva d'aquesta alga ha estat més intensa al Parc del Montgrí (en punts com el Guix, Cavall Bernat i cap Castella la reducció de la superfície de gorgònia vermella va afectar el 75% de la superfície; al del Cap de Creus, la mortalitat de gorgònia vermella ha estat superior a la zona situada més al sud (cap Trencat i el Gat) i menys pronunciada més al nord (cap Gros, Farallons, Pantaló i l'Encalladora).



Patrimoni "excepcional"



L'estudi considera aquests tres parcs marins "una de les àrees marines protegides més emblemàtiques de la Mediterrània nord-occidental", ja que contenen "un patrimoni natural únic", això sí: "altament sensible als impactes d'origen natural o antropogència sobre el medi".

En aquest context, el projecte encapçalat per la UB ha fet un seguiment dels brizous (Pentapora fascialis i Myriapora truncata), uns invertebrats aquàtics petits, per determinar quin és l'impacte del submarinisme i del canvi climàtic en el medi. A les zones protegides més freqüentades pels submarinistes, les colònies de brizous s'han reduït fins a un 50%; això no obstant, assenyalen els experts precisen que "no es pot atribuir aquest descens únicament a la pràctica del submarinisme", ja que "analitzant la sèrie temporal es pot observar que hi ha hagut una disminució progressiva en totes les estacions, amb episodis de mortalitat marcats l'any 2015", quan es van registrar "temperatures molt elevades" i episodis de "proliferació d'algues filamentoses".

Rectificació: per error, en la primera versió d'aquesta notícia s'afirmava que la gorgònia vermella és una alga, quan en realitat és un cnidari.