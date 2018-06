Els apicultors lluiten contra la vespa asiàtica electrocutant-les

La vespa asiàtica mata les abelles que produeixen mel i els apicultors estan començant a trobar la solució perquè no els matin aquests insectes pol·linitzadors i que tanta feina fan pel medi natural. El nou sistema que s´han enginyat acaba electrocutant les vespes velutines.

El sistema ha estat inventat, com explica el president dels Apicultors Gironins, Àngel Noguer, per un veí de Santa Coloma de Farners dedicat al món de l´electrònica. I consisteix, com l´anomenen ells, en un dispositiu que seria com una arpa que compta amb diverses cordes elèctriques separades entre elles uns dos centímetres. La mida és aquesta per tal que l´abella hi pugui passar sense cap tipus de perill però, en canvi, la vespa acaba fregida. Ja que aquestes cordes s´alimenten per una petita placa solar.

Gràcies a aquest sistema han salvat moltes abelles, diu Noguer, i sobretot han acabat moltes mares de vespa asiàtica mortes. Per si no acaben mortes del tot, a sota de l´arpa hi col·loquen trampes amb aigua i feromones. Gràcies a aquest sistema han aconseguit capturar 4.000 mares des de principis d´any. D´aquest sistema n´hi ha d´instal·lats arreu de la demarcació. Aquest sistema està permetent que els apicultors gironins comencin a veure una sortida al gran problema que és aquesta vespa assassina. I que ha matat milers d´abelles; a ell mateix, recorda Noguer, van arribar a menjar-se-li 120 caixes.

El president dels apicultors gironins destaca que les abelles no moren només pels atacs d´aquestes vespes sinó perquè ja tenen por de sortir dels ruscos per anar, per exemple, en època d´altes temperatures, a buscar aigua per «climatitzar» el seu cau. I se´n troben de mortes. L´associació dels apicultors gironins compta amb 160 socis i l´any passat van fer 290.000 quilos de mel gràcies a les 16.000 caixes que tenen.

La importància de les abelles, diu Àngel Noguer, és clau per a l´ecosistema ja que «la primera baula de la cadena de la vida és l´abella». Quant a les causes de la seva mortalitat, a banda de les vespes velutines, l´apicultor apunta a l´ús de productes insecticides, la despoblació, però afirma que «ningú sap el motiu realment perquè n´han desaparegut moltes».

Per poder lluitar contra aquesta desaparició, l´apicultor destaca que és clau l´educació. I amb la vespa asiàtica això està funcionant, assegura. Ja que la seva entitat està fent moltes xerrades en ajuntaments i ara comença també en centres educatius per explicar què fa aquesta vespa amb les abelles i com detectar nius i, fins i tot, posar trampes. Assegura que amb els ajuntaments s´ha treballat i això està donant molts resultats. Sobretot destaca que el que és important és que els més petits sàpiguen qui és aquesta vespa i el mal que fa per tal que es conscienciïn a casa si veuen nius per poder alertar-los i destruir-los.