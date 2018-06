Asetrans celebra que s'alliberin les autopistes de peatge un cop finalitzades les concessions

L'Associació de transportistes per carretera de Girona (ASETRANS) ha celebrat la confirmació del govern espanyol que aixecarà els peatges de les autopistes un cop finalitzades les concessions. "Sempre hem defensat que les vies alternatives a les carreteres nacionals han de ser lliures de pagament per ser més segures i amb millors condicions", ha afirmat el seu president, Eduard Ayach, que considera que el sector dels transports de mercaderies i de persones ha de tenir llibertat de circulació. En aquest sentit, ja avisen que no estan disposats a pagar cap més impost ni vinyeta, com la que planteja la Generalitat, perquè consideren que ja tenen una càrrega impositiva "molt alta" i que ja contribueixen al manteniment i pagament d'infraestructures amb impostos com els carburants.