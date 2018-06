La Cambra de Comerç de Girona qualifica de «molt bona notícia» l'alliberament dels peatges

La Cambra de Comerç de Girona ha qualificat de "molt bona notícia" la confirmació del govern espanyol d'alliberar les autopistes de peatge un cop finalitzin les concessions. El seu president, Domènec Espadalé, ha afirmat que "veient els últims moviments (de l'anterior executiu espanyol) ens pensàvem que no passaria" i ho ha aplaudit. Tot i això, considera que la lliure circulació per aquestes vies no és viable econòmicament i que caldrà buscar altres fórmules de finançament a nivell de tot l'estat espanyol. Segons ha dit, "si volem mantenir-les i fer-ne de noves s'haurà de pagar alguna cosa" tal com ja s'està fent a alguns països europeus. Des de la Cambra de Comerç de Girona veuen amb bons ulls la vinyeta que està estudiant implantar la Generalitat i defensen que es pagui pels quilòmetres recorreguts. Uns diners que podrien destinar-se al sector del transport afegeix, i a les infraestructures.

Precisament aquest divendres hi ha una reunió entre totes les Cambres de Comerç a Tarragona amb la presència del secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, per parlar de la vinyeta.