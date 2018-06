Llagostera va celebrar aquest dissabte la XI edició de la Festa del Segar, organitzada pel col·lectiu de Segadors i Segadores del municipi. El bon temps va permetre celebrar totes les activitats, entre elles la demostració de diverses modalitats de la sega, i comptar amb una elevada participació d'unes 200 persones. Amb aquesta tradicional festa, la vila dona cada any la benvinguda a l'estiu i es prepara per celebrar la Festa del Batre prevista per al proper 14 de juliol.