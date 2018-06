Enxampen un conductor de Santa Pau a 167 Km/h en un tram amb un límit de 50

Agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Olot, van denunciar penalment, el passat dissabte, dia 16 de juny, un home de 25 anys i veí de Santa Pau (la Garrotxa), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat castigada per la llei.

Els fets van passar dia 16 de juny durant un control de velocitat muntat per la Policia de la Generalitat a l'altura del quilòmetre 2,9 de la carretera GI-524 (carretera de Santa Pau), al nucli de Batet de la Serra, dins del terme municipal d'Olot. Es tracta d'una zona, on la carretera està voltada de cases i de restaurants i que per formar part de l'accés a Olot és força transitada.

Els agents van aturar el vehicle i, després d'identificar el conductor, van instruir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària.

El conductor va quedar citat per tal de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.