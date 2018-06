Celrà prohibirà l'estacionament de vehicles damunt la vorera a la carretera de Palamós

En el ple d'abril, l'Ajuntament de Celrà va aprovar el primer Pla local de seguretat viària, que preveu una sèrie de mesures encaminades a reduir l'accidentalitat a la carretera de Palamós, que en el el trienni 2014-2016 va concentrar el 69% dels accidents al municipi.

Amb posterioritat, l'equip de govern va sol·licitar Serveis territorials de Carreteres de Girona l'autorització per dur a terme les actuacions a la carretera de Palamós; l'informe favorable va arribar el15 de juny passat, així que, diu l'alcalde de Celrà, Daniel Cornellà, "finalment podrem resoldre diferents problemes en aquesta travessera urbana". El Pla de seguretat viària preveu reduir la velocitat de 50 km/h a 40 Km/h (s'instal·laran senyals verticals al llarg de la carretera); reduir el trànsit de pas, amb la prohibició d'aparcar vehicles a la vorera (la nova distribució de la calçada, permetrà un nova secció de dos metres per estacionar en cordó i una dsiminució de l'amplada dels carrils de circulació) i millorar l'accessibilitat i visibilitat dels passos de vianants.



Cornellà es declara "satisfet" davant la possibilitat de dur a terme totes aquestes accions "després de tan anys de greuges pels veíns i veines del muncipi i els comerços", provocats per l'alta densitat del trànsit rodat.