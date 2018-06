Conduïa a 167 km/h entre Olot i Santa Pau, en un punt de 50

Els Mossos d'Esquadra van enxampar un conductor de 25 anys i veí de Santa Pau a 167 quilòmetres per hora a la carretera de Santa Pau a Olot, GI-524. Segons la policia autonòmica, el jove conduïa a 167 quilòmetres per hora en un tram en el qual la velocitat permesa només és de 50 quilòmetres per hora. Els agents dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Olot, van muntar el control de velocitat el matí del dissabte 16 de juny.

Quan passaven uns minuts de 2/4 de 7 del matí, van detectar un turisme de color fosc que circulava a 167 quilòmetres per hora. Van aconseguir aturar el vehicle, van identificar el conductor i li van instruir diligències penals contra la seguretat viària per circular a una velocitat castigada per la llei.



Denunciat penalment

Han informat que el conductor és un home de 25 anys, veí de Santa Pau. Tot seguit, van denunciar penalment el conductor. El lloc en el qual el conductor va ser detectat mentre circulava a velocitat excessiva és el quilòmetre 2,9 de la carretera GI-524. Es tracta d'un tram situat dins del terme municipal d'Olot. Forma part de la zona de Batet de la Serra. És un indret situat poc abans de la cruïlla cap a la GI-5241 que puja fins a les masies i l'església que formen l'antiga municipalitat de Batet de la Serra, que des de fa dècades pertany a Olot.

Es tracta d'una zona on la carretera està voltada de cases i de restaurants i que forma part de l'accés a Olot des de Santa Pau. Tot i ser una carretera secundària, la GI-524 és força transitada per tot tipus de vehicles que volen entrar a Olot o que en surten per anar als restaurants, els hotels i els càmpings, el poble de Santa Pau o volen continuar fins a Mieres. El conductor va quedar citat per tal de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.