Cs presenta una proposta per intentar eliminar els passos a nivell gironins

El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, va presentar ahir una proposta de resolució al Parlament per aconseguir eliminar els passos a nivell a la demarcació, una iniciativa paral·lela a la proposició no de llei presentada per Cs al Congrés i aprovada al maig, en la qual es van modificar els criteris de classificació i protecció dels passos a nivell aconseguint que «se n'eliminin molts que no es preveia eliminar».

La competència és de l'Estat però «volem que en el proper pressupost hi hagi una gran feina de fons per eliminar passos a nivell com els de Figueres, Ripoll i Flaçà», va dir Castel. La proposta preveu mesures complementàries mentre no sigui una realitat, com «reforçar i adequar les senyalitzacions a les carreteres i zones perimetrals» advertint dels perills dels passos a nivell, «col·laborar amb els ajuntaments» per formalitzar els acords i protocols necessaris per a l'elaboració dels projectes i finançament de les obres de supressió o creació de nous passos inferiors o superiors.

D'altra banda, Castel també va fer referència a diverses iniciatives presentades en favor de la província «al llarg d'aquests mesos d'ençà que vam guanyar les eleccions del 21-D» posant especial èmfasi en l'àmbit sanitari, «on celebrem que el Departament de Salut hagi iniciat la licitació dels quiròfans de Blanes que tant vam reclamar durant la campanya electoral».