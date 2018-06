Destinen 300.000 € als ajuntaments per inversions en habitatges socials

La Diputació de Girona ha aprovat aquest mes de juny la convocatòria de subvencions als ajuntaments per finançar actuacions per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials amb una dotació econòmica de 300.000 euros ampliable a un màxim de 100.000 euros. El termini de presentar les sol·licituds és fins al 6 de juliol i poden presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament, amb un màxim de 5 habitatges. L'import màxim serà de 10.000 euros per a cada habitatge de propietat municipal i de 7.000 per a cada habitatge cedit amb un mínim de 2.500 euros.