Enxampen en dos dies tres conductors beguts després de tenir accidents a l'Empordà

Els Mossos d'Esquadra han enxampat, en només dos dies, tres conductors que havien tingut accidents quan conduïen borratxos a l'Alt i el Baix Empordà. Els sinistres es van produir a Llançà, l'Armentera i Santa Cristina d'Aro, entre el 17 i el 18 de juny, i els Mossos han denunciat penalment els tres conductors com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària.

El primer cas es remunta al 17 de juny. Cap a tres quarts de nou del vespre, els agents van assistir la conductora d'un cotxe que havia resultat ferida en una sortida de via a la carretera GI-612, al terme municipal de Llançà. Els mossos van veure que la dona tenia símptomes d'anar sota la influència de begudes alcohòliques i quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,58 mg/l d'aire expirat, més del doble del límit permès i que se situa en positiu penal. Els agents van citar la conductora, de 35 anys i veïna de Figueres, perquè es presenti a declarar al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la capital de l'Alt Empordà.

Una hora més tard, a dos quarts de deu del vespre i al punt quilomètric 2 de la GI-6303 de l'Armentera, hi va haver un altre accident per sortida de via. Després de comprovar que el conductor no havia patit ferides, els agents es van adonar que l'home tenia signes d'anar borratxo. En fer-li la prova, va donar un resultat positiu d'1,01 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més de quatre vegades per sobre del límit màxim. Els agents, de nou, van citar el conductor, un home de 55 anys, de nacionalitat espanyola i veí Girona, perquè comparegui al jutjat de guàrdia de Figueres.

Finalment, l'últim cas va passar l'endemà, cap a dos quarts de set del vespre al punt quilomètric 2,1 de la carretera C-65, dins del terme municipal de Santa Cristina d'Aro, on es va produir un altre accident de trànsit per sortida de via. Els mossos van comprovar que el conductor havia resultat il·lès però semblava estar sota la influència de les begudes alcohòliques. Va quadruplicar el límit permès perquè donar un resultat positiu d'1,01 mg/l d'aire expirat. El conductor, de 67 anys, nacionalitat espanyola i veí de Girona, haurà de presentar-se al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols després que els Mossos el denunciessin com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit.