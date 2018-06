Figueres-Barcelona: l'únic Avant rendible

Excepte el servei de trens de mitjana distància d'altes prestacions que a diari connecta Barcelona amb Figueres, cap de les altres 11 línies Avant que gestiona l'operador Renfe a Espanya són socialment rendibles, apunta un informe de l'enginyeria Ineco, consultora que depèn del Ministeri de Foment. El document, que data de novembre del 2017, assenyala, basant-se en dades del 2015, que 690.690 usuaris anuals de l'itinerari Barcelona-Figueres, de 128 quilòmetres, generen uns ingressos de 7,5 milions d'euros i unes despeses de 6,2; la diferència aflora un resultat d'explotació a favor de la companyia d'1,3 milions d'euros anuals, amb una taxa de cobertura del 121,4%. Això no vol dir que generi beneficis, però sí que el servei és sostenible (la cobertura mitjana de les 12 línies se situa en el 70%).

I això que, de mitjana, els trens Avant, segons les dades del Govern espanyol, acostumen a anar mig plens: el promig, segons Ineco, se situa en 101 passatgers per trajecte, de manera que els combois van al 54,8% de la seva capacitat (Ineco considera «eficient» una línia quan l'aprofitament supera el 30%). Només el servei Madrid-Toledo, que va registrar 1,41 milions de viatgers el 2015, segons dades de Foment, s'aproxima als números de la línia Barcelona-Figueres: obté un resultat d'explotació de -323.740 euros, amb una taxa de cobertura del 97,2% i un aprofitament del 61,6%.

La ruta que uneix la capital catalana amb la de l'Alt Empordà, amb 132 circulacions setmanals (trens d'anada i de tornada), és la que presenta una despesa per seient ofertat i quilòmetre de via més baix: 0,049 euros. Així, dur un passatger de Figueres a Barcelona representa una despesa directa de 6,272 euros per a Renfe (el preu del trajecte té un cost per a l'usuari de 16,80 euros, segons renfe.com). El servei, doncs, és molt més competitiu que, per exemple, la línia Avant València-Requena-Utiel, on el cost per plaça i quilòmetre és de 0,535 euros. Multiplicada aquesta xifra pels 69 quilòmetres del tram, dona una despesa per passatger i trajecte de 36,915 euros, gairebé sis vegades més que el que costa transportar un viatger des de Figueres fins a Barcelona.

Precisament, el servei ferroviari que uneix València amb Utiel, amb només 5.002 usuaris l'any, és la connexió regional d'altes prestacions més ruïnosa de les que opera Renfe, amb una taxa de cobertura del 4,1%, un aprofitament del 17,5% i un resultat d'explotació de -1,025 milions d'euros. La línia genera uns ingressos anuals de 44.219 euros i unes despeses d'1,07 milions. En xifres absolutes, el servei que presenta un resultat més negatiu és el Madrid-Segovia-Valladolid, amb unes pèrdues de gairebé 7,8 milions d'euros anuals (la taxa de cobertura, però, s'aproxima al 73% i un aprofitament del 59,4% el 2015).