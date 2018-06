El Govern manté la impossibilitat que els docents majors de 55 anys es redueixin dues hores lectives

La Generalitat preveu mantenir el proper curs la mesura que impedeix als docents de més de 55 anys reduir dues hores lectives de la seva jornada perquè la «pròrroga pressupostària impedeix» fer-ho, segons van informar fonts de la Conselleria d'Ensenyament.

El sindicat Ustec·Stes va criticar que la Generalitat vulgui perllongar la «negativa temporal» aplicada els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, i va considerar que aquesta no és una bona forma de començar pel Govern de Quim Torra.

El portaveu d'Ustec·Stes, Ramon Font, va assegurar ahir que, en cas d'aprovar-se la pròrroga, seria «una retallada activa» de drets per part del nou Govern, que no ha concretat quant temps s'allargarà la mesura, que el Consell Executiu ha d'aprovar.

Fonts d'Ensenyament van assegurar que la pròrroga dels Pressupostos de la Generalitat impedeix revertir la mesura, aprovada per un acord de Govern el 2016, i les previsions de dotacions de contingència «ja s'han cobert amb les 3.500 places contractades per aquest curs i les gairebé 1.000 places per al proper, per a necessitats de nova escolarització».

Ramon Font va recordar que el 2016 eren 16.000 els docents que podien acollir-se a aquesta reducció de l'horari lectiu i que, d'aquests, ho sol·licitaven la meitat. El portaveu d'Ustec·Stes va criticar que el Govern addueixi motius pressupostaris i de cobertura perquè no es pugui aplicar la reducció. «Un dret es respecta», va advertir Font, qui va dir que el sindicat està fent campanya entre els afiliats perquè es puguin acollir a aquesta reducció d'hores lectives que –segons afirmen– demanen els docents que més la necessiten. Font va retreure que de cara al curs vinent no es vegi cap millora en les previsions de les condicions laborals per als docents i va demanar que, paral·lelament a la negociació dels primers Pressupostos que es tramitin, es reobri la negociació per a qüestions com aquesta.