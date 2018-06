L'ICO realitza 17.000 sessions de quimioteràpia l'any 2017

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) Girona va realitzar l'any passat 17.079 sessions de quimioteràpia a malalts de càncer, 414 més que el 2016, xifra que suposa un increment d'un 2,5% d'aquest tipus de tractament, segons les dades de la Memòria de Sostenibilitat que va publicar ahir la institució. Per contra,el 2017 es van registrar menys tractaments de radioteràpia, passant de 1.430 sessions a 1.313, és a dir, un descens del 8,18%.

Aquest augment anual se suma a l'increment progressiu que ha anat fent la quimioteràpia a l'ICO any rere any. Per posar un exemple, l'any 2012 eren 15.000 les sessions fetes a l'hospital de dia de Girona, que al 2014 ja van passar a ser 15.560 i dos anys després, al 2016, 16.665.

Segons les dades de la Memòria, les sessions de tractament als hospitals de dia de Girona va créixer a tots els centres. A l'hospital Sant Jaume de Calella, l'ICO va realitzar 1.948 sessions (un 39% més que el 2016); a Figueres, 1.676 (un 36% més) i a l'hospital Santa Caterina de Salt, 1.301, xifra que suposa un increment del 33% respecte a un any enrere.

A l'hospital de Blanes l'increment va ser del 34,5%, passant dels 704 tractaments del 2016 a 947 el 2017 i a Palamós l'augment va ser del 2,56%, fins a tancar l'any amb 1.846 tractaments.

Segons les dades de la memòria de la institució, l'any passat es van realitzar 47.160 visites a les consultes externes de Girona, per les 46.536 del 2016. D'aquestes, 5.099 van ser primeres visites i 42.061, de seguiment.

A aquestes cal afegir-hi també les visites que es realitzen a la resta de centres de la demarcació, com a Blanes (1.734), a Calella (5.775), a Figueres (2.488), al Santa Caterina (3.621) i a Palamós (5.534).

Pel que fa a l'hospitalització, a Girona es van comptabilitzar 1.128 altes, i l'estada mitjana dels pacients va ser de 10,4 dies.

Pel que fa a la unitat de consell genètic de l'ICO, un servei que avalua el risc de patir un càncer d'origen genètic, va realitzar l'any passat 584 primeres visites i 1.049 visites de seguiment.

Al desembre l'ICO Girona va estrenar la Unitat d'Atenció Continuada Oncològica, que atén pacients procedents de Consultes Externes, l'Hospital de Dia i Oncologia Radioteràpica que requereixen control simptomàtic per manifestacions atribuïbles a la toxicitat del tractament o secundàries a la patologia oncohematològica. Aquest espai, que disposa de dos punts d'atenció coordinats per un facultatiu i una infermera, va registrar 80 atencions en les primeres setmanes de funcionament a finals d'any.