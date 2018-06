L'institut Coll i Rodés de Lloret sensibilitza sobre el Trastorn de l'Espectre Autista

L'institut Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, ha informat la comunitat educativa sobre el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) mitjançant una conferència que va programar aprofitant que els joves de 2n d'ESO havien llegit la novel·la L'incident del gos a mitjanit. L'objectiu era conscienciar i facilitar informació especialitzada en el tractament dels TEA, tant a famílies com a professors.

La xerrada va ser conduïda per l'experta Eva Palau, mestra d'Educació Infantil, psicopedagoga i presidenta de l'Associació Pas a Pas: cap a la inclusió de les persones amb autisme, que es va crear l'any passat a Lloret de Mar. Abans, els alumnes van llegir fragments del llibre als assistents.

«Per poder ajudar realment una persona amb autisme cal, primer de tot, comprendre-la; és a dir, conèixer què sent, com veu el món, com experimenta la seva vivència: cal saber com és ser ell (que és molt diferent de saber com és ell)». Aquest va ser el punt de partida de la conferència de Palau, qui va explicar què implica rebre el diagnòstic, viure el trastorn i desdramatitzar algunes situacions. Eva Palau va aclarir que el TEA no és una malaltia, sinó un trastorn «que afecta la comunicació, la interacció social i, en alguns casos, el llenguatge», tot dificultant, per exemple, la comprensió dels dobles sentits.