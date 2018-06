El mar a l'assignatura d'Educació Física

Set escoles de municipis costaners participen, durant la recta final d'aquest curs, a la prova pilot del programa Esport Blau Escolar, un projecte per incorporar els esports nàutics a l'assignatura d'Educació física. La iniciativa, de la Federació Catalana de Vela amb la Secretaria General de l'Esport i el Departament d'Ensenyament, té com a objectiu familiaritzar els alumnes amb la pràctica inicial de la vela de la mateixa manera que les escoles dels Pirineus introdueixen l'esquí dins l'horari escolar.

Fonts de la Secretaria General de l'Esport van apuntar que el programa també vol fomentar valors mediambientals i de treball en equip, alhora que busca fidelitzar nous públics en un esport sovint considerat «exclusiu» per a famílies amb alt poder adquisitiu, com va destacar el coordinador de l'escola de Vela del Club Nàutic Vilanova i la Geltrú, Jose Roestel.



Viure d'esquenes al mar

Roestel va lamentar que molts municipis de la costa cometen «l'error» de viure d'esquenes al mar» i recorda que la Federació Catalana de Vela fa anys que treballa per «popularitzar» aquest esport i evitar la percepció que la nàutica és quelcom «exclusiu i llunyà». «Volem demostrar que és un esport proper i a l'abast de qualsevol», defensa el coordinador del CN Vilanova, remarcant que els clubs faciliten l'accés al material per a la pràctica de les activitats més bàsiques.

Per revertir el desconeixement constatat entre bona part dels alumnes de Primària, la prova pilot d'Esport Blau Escolar s'ha desplegat aquest últim trimestre a mode de prova pilot entre els alumnes de 5è curs de Primària de les escoles Els Grecs de Roses (Alt Empordà), La Salle de Palamós (Baix Empordà), Tomàs Viñas de Mataró (Maresme), Mediterrani de l'Ampolla (Baix Ebre), Edumar de Castelldefels (Baix Llobregat), Jacint Verdaguer del Prat de Llobregat i L'Arjau de Vilanova i la Geltrú (Garraf).

En conjunt, al programa participen 450 alumnes, segons dades facilitades per la Secretaria General de l'Esport, que subvenciona l'activitat. En funció del club, treballen diferents modalitats de navegació bàsica. En el cas de Vilanova, s'inicien en el patronatge de Raqueros –petites embarcacions col·lectives–, per després passar a una barca més petita de dos o tres ocupants que ja poden dominar sols amb el suport extern d'un monitor des d'una llanxa.

Més enllà de la vessant esportiva i del treball col·lectiu, el professorat destaca l'aprenentatge mediambiental que la vela aporta a la canalla. Isabel Silva, mestra d'Educació Física a l'escola L'Arjau, va ressaltar que les activitats d'Esport Blau Escolar permeten treballar elements com el vent, les marees i els punts cardinals, alhora que «aprenen a tenir respecte per la natura».



Bona rebuda dels escolars

Silva va assegurar que els alumnes se senten «fascinats» per les activitats i per la descoberta d'un esport que fins ara veien inaccessible. Alguns alumnes consultats van destacar la «diversió» que senten en el moment que els monitors els permeten manejar el timó o col·laborar amb l'hissada de les veles. «És com pujar a una atracció en un parc», va explicar somrient un dels participants.

Pel que fa a la implantació de les activitats nàutiques de forma oficial dins l'assignatura d'Educació Física, la Secretaria General de l'Esport es mostra predisposada a estendre la prova pilot de cara al curs 2018-2019, en deu sessions que es repartirien entre els mesos de setembre-novembre i abril-juny. Amb tot, des del Departament d'Ensenyament apel·len a la prudència, tot assegurant que el programa es troba en una fase molt incipient i descarten estendre'l a curt termini.