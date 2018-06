El Moviment de Renovació Pedagògica defensa repensar la Secundària

El Moviment de Renovació Pedagògica (MRP) de Girona va tancar el curs amb la presentació de l'estudi «L'escola no és per a tu-Estratègies per atendre la diversitat de manera veritablement inclusiva», que va explicar Aina Tarabini, integrant de la Fundació Jaume Bofill i professora del Departament de Sociologia de la UAB. L'acte, celebrat el 29 de maig al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, es va tancar amb un debat molt participatiu.

Després de criticar les concepcions de diversitat que confonen la diferència amb la desigualtat, Aina Tarabini va tractar les paradoxes dels mecanismes d'atenció a la diversitat que –segons va afirmar– es practiquen als instituts, ja sigui amb els agrupaments per nivells o els grups adaptats. Segons l'experta, mentre aquests mecanismes només s'apliquin a grups d'estudiants de forma residual, el sistema no es modifica i va abogar per estendre aquestes estratègies d'aprenentatge a tot l'alumnat. Tarabini va manifestar que una escola només serà per a tothom si cadascú es pot mostrar competent en alguna cosa i pugui desenvolupar algunes experiències d'èxit.

Més inversió i millor organització



El debat es va centrar en com fer-ho, després de compartir amb els assistents els conceptes i les premisses incloses a l'estudi. En aquest sentit, es va transitar des d'aspectes amplis, com l'increment de la inversió educativa i la dimensió dels centres de Secundària, fins a d'altres de relacionats amb l'organització educativa, com són les ràtios d'alumne per aula o la flexibilització dels espais i els temps. Per acabar destacant com a fonamental l'actitud docent i la dimensió d'agent polític pel canvi del professorat.

Tal com realitza cada any, en tractar-se de l'últim acte públic del curs, el Moviment de Renovació Pedagògica de Girona va tancar l'acte amb una acció reivindicativa. En aquesta ocasió, amb el lema «Deixeu-nos educar en pau!», va mostrar solidaritat amb el professorat acusat d'adoctrinament i va defensar la llibertat d'expressió a l'educació.