Una nova «app» orientarà les parelles separades sobre el repartiment dels fills

El Departament de Justícia de la Generalitat ha creat una nova aplicació per a mòbils i tauletes per orientar les parelles separades sobre el repartiment dels fills petits. L'eina l'han dissenyada els psicòlegs i treballadors socials dels jutjats de família i es pot descarregar gratuïtament per a sistemes Android i, en breu, també a iOS.

L'aplicació conté informació orientativa, basada en el desenvolupament infantil i en els processos de vinculació i aferrament dels infants, perquè les decisions sobre el repartiment del temps tinguin en compte el grau de maduresa a cada edat. S'estructura en 7 etapes, que es corresponen a set franges d'edat. Cada etapa està dividida en tres blocs. El primer estableix què pot fer un nen en una determinada edat; el segon ofereix recomanacions per distribuir el temps que ha de passar cada un dels progenitors amb el menor; i el tercer alerta dels riscos que pot tenir per a l'infant una mala distribució del temps amb els pares. L'eina és molt intuïtiva, de fàcil navegació i inclou molt contingut audiovisual.