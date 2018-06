Txarango estrenarà el Firal per les Festes del Tura

Txarango estrenarà el Firal per les Festes del Tura

El grup Txarango, premi ARC 2014 i 2015, estrenarà el nou Firal d'Olot per les Festes del Tura. Ara, la pavimentació del Firal està prop de ser completa i la unió amb el Firal Petit a través d'escales també està molt avançada El nou Firal acompleix les fitxes tècniques de grups de gran aforament. La previsió és que el passeig estigui pràcticament acabat per les Festes del Tura, les quals començaran el divendres 7 de setembre i s'acabaran el dimarts 11. Pep Sau s'encarregarà del cartell que es presentarà a finals de juliol.

L'Àrea de Festes tanca aquests dies la programació d'actes del Tura. Seran 5 dies d'activitats gratuïtes que tindran lloc al centre de la ciutat i que estam pensades per tots els públics. Una de les novetats d'aquest any és el nou model de barraques i la seva ubicació. En total hi haurà 8 barraques al Passeig d'en Blay i una a la plaça Capdenmàs.

El regidor de Cultura i Festes, Josep Berga; el coordinador musical de l'Institut de Cultura, Jordi Serrat, el regidor, Josep Maria Coma han presentat a la sala Torín la programació musical de les Festes del Tura.

Jordi Serrat ha avançat que també actuaran l'Hora del Joglar, Miki Puig, Marvin & Precioso, Marian Dacal, Quimi Portet, Haldor Mar, Orquestra Maribiel, Doctor Calipso, Senyora Tomassa o Fundació Tony Manero.

De perles ha definit Jordi Serrat els grups que entren amb força a l'escena musical catalana. Ës el cas de La Folie que enguany ha recollit el premi Enderrock 2018 de la crítica al millor artista revelació i que va actuar en l'acte de presentació.

Per Festes del Tura també arribaran a Olot les Balkan Paradise Orchestra, una fanfàrria femenina que en poc temps ha entrat a l'escena musical amb un directe que és pura energia i la formació Biflats que ha revolucionat la sonoritat dels instruments de cobla amb un espectacle que sembla tret de la pel·lícula Kusturica. Altres perles musicals de la Festa Major seran The Limbos, un homenatge a Otis Reeding (the Otis Reeding show) i moltes altres propostes.

Una de les novetats d'enguany és l'horari dels concerts que començaran abans perquè la gent pugui trobar ambient des de primera de la nit en els escenaris habituals. A més del Firal, la música es continuarà repartint entre la Plaça Major i la plaça Capdenmàs en un format de concerts simultanis amb una programació eclèctica que combinarà les propostes més conegudes per a la majoria del públic i que podrem trobar en altres festes i festivals de Catalunya amb propostes per ser descobertes. Aquesta és una de les singularitats i que dóna nom i prestigi a les Festes del Tura que ha rebut el premi ARC a la millor programació de Festa Major,

El cartell de les Festes del Tura serà obra de l'artista i fotògraf Pep Sau. Com cada dos anys, el cartell s'ha fet per encàrrec després del concurs que es va obrir en la darrera ocasió.