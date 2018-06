La Diputació s'implicarà per combatre els habitatges d'ús turístic il·legals

«Si avui la CUP no presenta la moció, d'aquest tema no en parla ningú fins que acabi el mandat». El portaveu cupaire, Lluc Salellas, reaccionava així, molest, després de saber que cap grup de la Diputació de Girona (ni el govern del PDeCAT, ni ERC, PSC o IdS) donarien suport al text que havia presentat per afrontar la problemàtica dels habitatges d'ús turístic. Proposava crear un registre a la demarcació amb els allotjaments, tant legals com il·legals, que permetés tenir un mapa a partir del qual impulsar mesures. Davant seu, tot un problema, amb conseqüències per a la ciutadania com els increments del preu del lloguer i falta de parc d'habitatge.

Afecta ajuntaments «de tots els color polítics», exposava Salellas a l'inici del debat, i la Diputació «ha de tenir un paper actiu», oferint recursos als municipis, amb un mapa que ajudi a la regularització, amb un cens i dades obertes consultables per tothom.

El problema de fons era compartit per tots els grups. A l'uníson, van criticar que no hi havia cap mesura concreta i seria millor retirar la moció per presentar-ne una de conjunta i aprovar-la al pròxim ple del juliol. I això va molestar Salellas. La CUP els va retreure que havien tingut quatre dies per parlar sobre el text i mitja hora abans, al toc del govern, s'assabentaven que no tindria cap suport. «He sentit quatre portaveus del govern. L'oposició ha fet el que els ha demanat el govern», els retreia el cupaire als grups.



Assessorament de la Diputació i ajuts econòmics als ajuntaments

«Tots estem d'acord amb el fons de l'assumpte», havia argumentat el portaveu del PDeCAT, Albert Piñeira, però calen «mesures efectives i reals». El portaveu del PDeCAT, com també havien apuntat les altres formacions, va destacar que ja existeix un registre d'habitatges d'ús turístic legals i ara cal «articular sistemes» per fer aflorar els «il·legals». A més, la Diputació no té cap facultat en temes d'inspecció, afegia, i cal utilitzar les competències pròpies. En canvi, l'ens sí que pot donar ajuts i assistència tècnica als ajuntaments perquè aquests tinguin més recursos per afrontar el problema, va afegir.

Així, Piñeira va aportar dues possibles idees, crear una línia de subvencions com les que donen en altres àmbits d'habitatge i oferir l'assessorament de la Diputació. Així, va demanar a Salellas que retirés la moció per consensuar un text conjunt que es debatria al juliol. En tot cas, admetia que, «si volia situar-ho a l'agenda política, ho ha aconseguit».

El cupaire acceptava retirar la moció però insistia que s'havia de presentar un text per al juliol. Recordava l'exemple de la creació de la bústia ètica, una moció presentada el juliol de 2017 que també va retirar a petició del govern, de la qual avui en dia encara no se'n sap res.