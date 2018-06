Figueres-Barcelona: 82.000 passatgers al tren per feina a l'any

Agafar el tren per anar a treballar és una activitat quotidiana per a 82.161 usuaris del servei de tren regional d'altes prestacions Figueres-Barcelona, que cobreixen combois Avant, una de les marques que gestiona l'operador Renfe. Un informe de l'enginyeria i consultoria Ineco (vinculada al Ministeri de Foment) de finals de l'any passat i basat en dades del 2015, assenyala que el 12,1% dels prop de 680.000 passatgers anuals que registra aquesta línia utilitzen l'abonament Tarjeta Plus, que permet contractar de 30 a 50 viatges a realitzar en 30 dies. L'informe apunta que el recorregut mitjà que cobreixen els usuaris habituals d'aquest servei és de 101 quilòmetres, la distància que separa, precisament, Girona de Barcelona. L'intercanvi més gran de commuters (paraula anglesa que defineix els treballadors que viatgen en transport públic d'una ciutat a una altra per motius laborals) es produeix entre aquestes dues ciutat, segons es desprèn de les dades que ofereix Ineco.

En aquest context, 83.458 viatgers, el 12,3% del total, contracten la Tarjeta Plus 10, que dona dret a deu trajectes a cobrir en vuit dies, i 17.963, el 2,6%, la Tarjeta Plus Estudiantes. En conjunt, els usuaris de la línia Avant Figueres-Girona que contracten títols de transport multiviatge sumen 183.620, el 27% del total de viatgers anuals. Aquest percentatge és dels més baixos de les dotze línies Avant que Renfe gestiona a Espanya. Per exemple, el 61% dels passatgers del tram Saragossa-Calatayud fan servir targetes multiviatge, mentre que en la línia Madrid-Valladolid ho fan el 42,1%.