La investigació judicial de les actuacions policials de l'1-O avança

Els representants municipals dels Ajuntaments de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva van ratificar ahir la querella col·lectiva presentada en contra de les actuacions policials del passat 1 d'octubre en aquestes tres localitats, quan es va celebrar el referèndum d'autodeterminació prohibit pels jutjats.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en va informar ahir a la tarda a través del seu compte d'Instagram, igual que va fer l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, a través del Facebook. Els dos van penjar imatges del document que havien signat d'un tràmit de caràcter més administratiu que s'entén com una manera de reafirmar la voluntat de què es vol reclamar. Aquest és un dels dos tràmits formals que s'havien de fer, juntament amb una fiança que ja es va dipositar prèviament.



La investigació, en curs

La querella col·lectiva es va presentar al mes de novembre i es va admetre a tràmit el passat mes de maig. Així doncs, paral·lelament, el jutjat des de fa unes setmanes ja va començar a fer coses com per exemple enviar oficis als Mossos d'Esquadra, anar al Tribunal Superior de Justícia perquè especifiquin quines van ser les instruccions concretes de la policia o bé requerir a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que aportin les comunicacions d'aquell dia i dels dies previs a l'1-O. Tot un seguit de proves que, tal com ha explicat l'Albert Carreras, un dels advocats de l'associació Dret de Defensa, ja es troben en circulació.

«S'estan començant a moure coses i per a nosaltres això és molt interessant perquè ens hauria de poder permetre conèixer tot un seguit d'informació, com qui va donar les ordres, quines eren... De moment, la valoració que en fem és positiva», va explicar.

Carreras també va afegir que els ajuntaments afectats «també tenen ganes d'aclarir els fets ocorreguts, sobretot en garantia als seus ciutadans».



L'associació Dret de Defensa

El que va començar com un grup d'advocats voluntaris que portaven per nom Dret de Defensa, s'ha convertit mig any després en una associació consolidada. Així ho explica l'advocat Albert Carreras, que relata que hi havia «la necessitat de disposar d'una forma jurídica determinada per dur a terme diferents actes i coses que s'anessin celebrant, més enllà del que suposa ser un grup de voluntaris». Carreras també subratlla el factor temporal, ja que «al principi no teníem la previsió que aquesta situació pogués durar tant en el temps», però calculen que «com a mínim en tenim per entre 5 i 10 anys».