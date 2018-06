Llagostera senyalitza tres rutes enllaçades a la Via Verda

L'Àrea de Promoció Econòmica de Llagostera ha senyalitzat tres rutes noves que permeten descobrir l'entorn natural i paisatgístic del municipi i s'uneixen a les rutes ja existents. Aquestes rutes es poden fer a peu o en bicicleta seguint les senyalitzacions físiques o mitjançant l' app Natura Local i permeten connectar amb altres rutes ja existents situades a la Selva. El regidor de Promoció Econòmica, Ramon Soler, explica que la majoria de rutes estan connectades amb la Via Verda que enllaça Girona amb Sant Feliu de Guíxols, com la Ruta del Bosc de la Torre, la Ruta del Pla de Panedes, la Ruta de Sant Ampèlit i la Ruta dels Molins, amb recorreguts que oscil·len entre els 3,6 i els 15 quilòmetres i que permeten fer una quarantena de quilòmetres de descoberta de l'entorn proper al nucli urbà de Llagostera i els paratges del pla de Panedes, la conca del Ridaura, les Gavarres i la plana de can Gotarra. Soler destaca que les rutes de l'Ardenya Prehistòrica i la Ruta de les Cadiretes, amb 5,1 i 4,4 quilòmetres de recorregut, respectivament, permeten descobrir les restes megalítiques al massís de les Cadiretes i els vestigis prehistòrics dels primers assentaments ibers que hi va haver a Llagostera.