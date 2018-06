Els veïns de l'edifici esfondrat d'Olot podrien tornar a casa abans del cap de setmana

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, creu que aquest divendres els veïns dels blocs del costat de l'edifici esfondrat a la plaça Campdenmàs «podran començar a tornar a casa seva». Això permetria que de cara a la setmana que ve totes les famílies ja tornessin a viure a la seva llar habitual.

Els tècnics han assegurat que ja no hi ha cap perill en els blocs que tocaven paret amb paret amb l'immoble que va caure per culpa d'unes fortes pluges el diumenge 10 de juny en aquest espai, situat al nucli antic de la capital garrotxina.

Aquesta decisió arriba després que s'hagin acabat les tasques per retirar la runa de l'interior de l'edifici. De moment, l'Ajuntament d'Olot ha quantificat la despesa en 30.000 euros entre la factura dels tècnics i de les màquines i els treballadors que han estat desbrossant l'interior de l'habitatge col·lapsat.

Corominas ha afirmat que aquestes factures «aniran a compte del propietari» de l'edifici, qui en els propers dies es reunirà amb l'Ajuntament per parlar sobre els fets.

En paral·lel, el govern instal·larà un sostre a l'edifici per evitar que futures pluges puguin seguir desgastant-lo i això comporti més despreniments a l'interior de l'immoble.

A més, els tècnics municipals encara estan estudiant si «declaren l'edifici en ruïnes» o no, ha explicat l'alcalde. Si al final arriben a la conclusió que l'edifici està en ruïnes, es tiraran a terra les restes de l'estructura que encara queden. «De moment, tot és sòlid», ha matisat Corominas.

Els 30.000 euros que el propietari haurà de pagar per les obres de la retirada de la runa es sumen als 180.000 de sanció que el govern municipal li va imposar la setmana passada per incomplir la Llei de l'Habitatge. El consistori ja havia enviat dos avisos als responsables del bloc sobre el mal estat de l'immoble des del 2016.