30 treballadors evacuats per un incendi a Ripoll

Trenta treballadors de la nau de l'empresa Comforsa a la carretera de Ribes de Freser dins del terme de Ripoll van ser evacuats de les 12,40 hores fins a les 16 hores per causa d'un incendi al sostre d'uralita d'una de les naus dels edificis de l'empresa situades a la carretera de Ribes de Freser, dins del terme municipal de Ripoll.

Dedicada a la fabricació d'elements i motors per a tot tipus d'indústries, aquesta empresa té dues naus més a Campdevànol. Per això se la sol relacionar amb Campdevànol.



Cinc dotacions de Bombers

En els treballs per sufocar l'incendi van participar 5 dotacions de bombers, els quals van apagar les flames i esvair una intensa fumarola visible a molta distància des de la carretera N-152. El foc va consumir els greixos acumulats sota la teulada i que van ser la causa del fum. Es tracta dels greixos propis d'una fàbrica del ram del metall i necessaris per als moviments de les màquines. No hi va haver danys personals i a les 16 hores els serveis d'emergències –bombers, mossos d'esquadra i serveis d'emergències mèdiques– van poder tornar a les respectives bases.

Més tard, l'empresa va retornar a l'activitat. Això no obstant, la nau afectada per l'incendi va quedar en mal estat. Els incendis industrials són més freqüents en períodes en les quals la calor exterior s'ajunta amb la propiciada pel moviment de les màquines.