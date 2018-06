Banyoles i el COI cooperen en projectes per a infants i joves

L´Ajuntament de Banyoles ha signat un acord amb Solidaritat Olímpica del Comitè Olímpic Internacional (COI), a través del Comitè Olímpic Espanyol (COE), per posar en marxa tres projectes d´inclusió social per a infants i joves. Es tracta de tres iniciatives vinculades a la pràctica de la natació, a la realització d´activitats socioesportives i a l´oportunitat d´intercanviar experiències amb esportistes olímpics.

El projecte Natació per a tots es dirigeix als alumnes de 3r de primària de Banyoles amb l´objectiu d´oferir-los un curs de natació gratuït al Club Natació Banyoles, impartit per professionals de la natació, perquè aprenguin a nedar o, si ja en saben, en millorin la pràctica. El Natació per a tots començarà el pròxim curs escolar i s´allargarà durant tot el mateix.

El projecte Tarda jove és una iniciativa socioesportiva destinada a joves d´entre 12 i 18 anys en l´àmbit extraescolar. El projecte proposa als joves que decideixin quina activitat esportiva volen fer i, també, la seva planificació en el marc d´un mètode d´ensenyament basat en l´estil educatiu no directiu. L´objectiu és fomentar la lliure exploració, el descobriment guiat i la resolució de problemes sota l´acompanyament d´un equip directiu. Les sessions socioesportives seran setmanals i coincidiran amb l´inici del pròxim curs escolar.

El darrer projecte inclusiu que implantarà Banyoles consisteix en la visita d´esportistes olímpics a centres educatius de la ciutat durant el primer trimestre del pròxim curs escolar, 2018-2019, per permetre als alumnes intercanviar experiències amb ells.

L´alcalde de l'Ajuntament de Banyoles, Miquel Noguer, ha explicat que aquesta «és la segona vegada que col·laborem amb Solidaritat Olímpica del COI a través del COE» i ha destacat que «la vinculació de la ciutat amb el moviment olímpic sempre ha estat molt important i va més enllà de l´esport».