L'Ajuntament de Banyoles està instal·lant LED a l'enllumenat públic de dues zones: a Can Puig i al carrer Llibertat, l'avinguda Països Catalans, el passeig de la Draga i un tram del passeig Gaudí. Així, se substitueix les làmpades de vapor sodi per lluminàries LED per millorar l'eficiència energètica i reduir el consum.