Els barracons i els menjadors seran les prioritats de la Fapac a Girona el curs vinent

La proliferació de barracons en centres educatius, que ha portat Girona a ser el territori amb més mòduls prefabricats, i la gestió dels menjadors escolars seran les dues prioritats de la Federació d'associacions de pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) per al curs vinent, tal com va aprovar la seva última assemblea territorial.

El nou pla de treball fixat per la delegació gironina de la Fapac es proposa inventariar i fer un seguiment de les escoles i els instituts «afectats» per barracons, infraestructures deficients o manca de material informàtic. Pel que fa als mòduls, la federació remarca que hi ha centres que «ja fa 14 anys que estan esperant una concreció per part del Departament», en referència a l'espera dels projectes per construir edificis d'obra nova. Un cop disposin d'informació actualitzada, la Fapac farà arribar als Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament «propostes i demandes concretes».

La planificació per al curs 2018-2019 també posa l'accent en la innovació a Secundària com a eina per combatre la segregació de l'alumnat. Respecte dels menjadors, la federació vol aprofitar la mobilització contra la retirada de la gestió a les AMPA i defensar que les famílies puguin decidir sobre aquest servei.

D'altra banda, la Fapac de Girona ha deixat la renovació de càrrecs per al setembre, després que la seva presidenta, Eva Trias, deixés el càrrec tot al·legant discrepàncies amb la direcció catalana de l'entitat.