El Centre Cívic Barri Vell-Mercadal de Girona acull avui un concert organitzat per l'Associació Ictus Girona a càrrec de la Coral Taliqual. Aquesta formació garrotxina està integrada per persones que han patit algun problema neurològic que els afecta la comunicació i el llenguatge i que utilitzen les cançons com a eina terapèutica.

El concert, que és d'entrada lliure, començarà a les 10 del matí. Durant l'acte també es presentarà la nova junta de l'Associació.