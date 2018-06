El coordinador de «Mossos per la República» es nega a declarar

El coordinador de 'Mossos per la República' s'ha negat a declarar a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona en una investigació oberta per un suposat delicte d'incitació a l'odi. A la sortida, Albert Donaire ha criticat que la Guàrdia Civil li ha requisat els mòbils "il·legalment" perquè no comptaven amb una ordre judicial. "Jo no m'amago de res, si volen mirar les meves xarxes socials són públiques", ha dit l'agent. La seva advocada ha anunciat que compareixeran a la causa oberta a un jutjat d'Olot i que denunciaran la vulneració de drets a la intimitat i al secret de les comunicacions. L'origen de la investigació és un vídeo que l'agent va penjar denunciant que un vigilant de seguretat de l'Aeroport de Girona se li havia encarat per parlar en català. A partir d'aquí, també analitzen les piulades i interaccions contra l'actuació policial de l'1-O. Donaire critica que la Guàrdia Civil també li ha intentat agafar les empremtes dactilars com a un detingut tot i que només l'han citat a declarar com a investigat.

El coordinador de la sectorial de l'ANC 'Mossos per la República catalana' va recollir ell mateix la citació a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona. En concret, el citaven a declarar aquest dijous a les onze del matí per un suposat delicte d'incitació a l'odi. Albert Donaire ha decidit comparèixer, acompanyat de l'advocada Sílvia Soliguer del col·lectiu d'advocats voluntaris, però no respondre a les preguntes dels agents.

Segons ha explicat a la sortida, els agents li han explicat que l'origen del cas és una investigació feta d'ofici per la Guàrdia Civil per un vídeo que va gravar a l'Aeroport de Girona al 18 d'octubre denunciant que un vigilant de seguretat li havia "vulnerat els drets lingüístics" i l'havia insultat per parlar en català. Arran d'aquí, però, subratlla que també li han rastrejat les xarxes socials per piulades i interaccions contra l'actuació policial de l'1-O. La seva advocada ha detallat que encara no han tingut accés al conjunt de les actuacions, instruïdes pel Jutjat 2 d'Olot, i que desconeixen el detall de la causa.

"M'investiguen per odi per defensar la meva llengua i els meus drets", ha criticat Donaire. A més, l'agent també ha denunciat que la Guàrdia Civil li ha requisat els dos telèfons mòbils sense ordre judicial. La seva advocada ha explicat que els agents tenien un requeriment "genèric" fet per la lletrada de l'administració de justícia del jutjat d'Olot autoritzant a investigar els fets però no una ordre dictada per un jutge.

Per això, ha anunciat que compareixeran al jutjat i entraran un escrit denunciant una vulneració de drets fonamentals com són el dret a la intimitat i al secret de les comunicacions. "Les meves xarxes socials són públiques i se m'han quedat els dos telèfons sense ordre judicial, suposo que la demanaran a posteriori però això és il·legal", ha afirmat Donaire.



Abús de poder

El coordinador creu que la Guàrdia Civil ha actuat amb "abús de poder" tant a l'hora de comissar-li els mòbils com quan l'han intentat filiar com a detingut. "Pretenien agafar-me les empremtes dactilars com si fos un detingut, això és un procediment que no fa cap policia democràtica", ha lamentat. Segons Donaire, els agents li han dit que era el "procediment habitual". "Ens hi hem negat perquè conec els procediments", ha afegit.

Albert Donaire també exposa que l'atestat de la Guàrdia Civil conté "mentides" sobre el vídeo que va gravar a l'aeroport. "Deien que vaig insultar a agents quan jo no vaig parlar de cap Guàrdia Civil, sinó dels agents de seguretat de l'aeroport", ha especificat.

L'agent lamenta els "mètodes" de la Guàrdia Civil i critica que actuïn amb "total impunitat". En aquest sentit, subratlla que ha rebut amenaces i insults a través de les xarxes socials però han quedat impunes i no s'ha acusat a ningú per un delicte d'odi. "El club del 155 ataca la gent i vulnera drets", ha conclòs.