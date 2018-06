Donatiu de l'institut Carles Rahola a la Fundació Oncolliga

Estudiants de l'Institut Carles Rahola de Girona han donat 390 euros a la Fundació Oncolliga Girona, l'entitat d'ajuda als malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies. El donatiu és fruit de l'Aula Cooperativa, un projecte del centre que té com a eix vertebrador la creació d'una cooperativa per part d'alguns alumnes que serveix d'excusa per treballar les competències bàsiques i els valors dels cooperativisme.Enguany han format part de la Cooperativa, COOP 9 Equip Actiu, nou alumnes de tercer d'ESO, que han decidit col·laborar amb l'Oncolliga amb la donació de la meitat dels beneficis obtinguts al llarg del curs.

Aquest guanys provenen de diverses activitats escolars, com ara la venda de productes ecològics recol·lectats a l'hort, productes fabricats a tecnologia, i venta per catàleg d'articles d'empreses de la zona.

L'acte d'entrega de l'import es va fer el dia 14 al centre mateix amb la presència dels alumnes implicats i la directora de la Fundació, Lluïsa Ferrer.

Els tre professors responsables d'aquesta iniciativa són Olga Bach, Àngel Cañigueral i Enric Figueras.