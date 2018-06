L'Oncolliga dona 26.000 euros a l'hospital de Palamós de la darrera Oncotrail

La Fundació Oncolliga Girona i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) van presentar ahir el nou material adquirit amb el donatiu de 25.893 euros de l'Oncotrail 2017, una cursa solidària de 100 km que té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars.

En la darrera edició d'aquesta cursa es van recaptar un total de 234.000 euros que s'han destinat a cobrir necessitats dels diferents hospitals gironins, a finançar una beca d'investigació sobre dieta i càncer i a necessitats pròpies de l'entitat.

A l'acte de presentació hi van assistir, entre altres, la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer; el director d'Oncotrail, Lluís Comet; la delegada d'Oncolliga a Palamós, Hortènsia Doporto i l'alcalde de Palamós, Lluís Puig.

Gràcies al donatiu el centre hospitalari ha pogut adquirir nous aparells per al Servei d'Anatomia Patològica: dos microscopis biològics BX43F (9.712 euros), un microscopi biològic BX43F amb polaritzador (4.856 euros) i un microtom semiautomàtic LEICA RM2245 (11.325 euros).



Repte solidari

L'Oncotrail és un repte esportiu i solidari que va néixer l'any 2013, per tant el pròxim mes d'octubre se'n celebrarà la sisena edició. La prova es disputa per equips i consisteix a recórrer 100km per corriols de la Costa Brava i les Gavarres, amb sortida i arribada a Palafrugell. Cada equip ha de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder participar a la prova i gràcies a la participació de voluntaris i patrocinadors, tot el que es recapta es destina íntegrament a l'objectiu solidari del repte: millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. Des de la primera edició fins ara s'han recollit més de 600.000 euros, uns fons que s'han anat repartint en funció de les necessitats de cada centre hospitalari.

En el cas de l'Hospital de Palamós, el donatiu del 2017 se suma als que va rebre els anys 2016 (20.624,55 euros), 2015 (12.704,36 euros), 2014 (13.868,15 euros) i 2013 (3.630 euros). En total, gairebé 77.000 euros en cinc anys.

Més enllà de l'aportació puntual de diners provinents dels donatius de l'Oncotrail, l'Oncolliga col·labora des de fa anys amb l'Hospital de Palamós per oferir diversos serveis d'ajuda i suport als malalts de càncer i als seus familiars, com per exemple l'atenció psicològica, el banc de perruques solidàries, els grups de gimnàstica i marxa nòrdica o el servei de fisioteràpia a domicili.

Per la seva part, els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) participen activament a la prova amb equips de corredors des del primer any, i és una de les empreses amb més equips participants. En aquests cinc anys, s'hi ha inscrit 23 equips que sumen un total de 162 treballadors.

El 2013, dotze treballadors van formar 3 equips. La xifra ha anat augmentant cada any: el 2014 eren 24 treballadors en quatre equips; el 2015, 38 treballadors i cinc equips; el 2016, 48 treballadors i sis equips; el 2017, eren 40 corredors amb 5 equips i el 2018, hi ha inscrits vuit equips i 64 corredors, el rècord per part de SSIBE.