Mig milió de cotxes sortirà divendres de Barcelona (i molts vindran a Girona)

Els Mossos d'Esquadra faran un ampli desplegament durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya davant la previsió que 515.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona. Molts d'aquests cotxes tindran com a destí les comarques gironines, sobretot els municipis de la Costa Brava.

Ho ha explicat aquest dijous el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch. Les previsions són que les carreteres es comencin a omplir a partir de les 15:00 hores d'aquest divendres.

Segons l'operatiu, una de les zones de Catalunya amb més concentració de trànsit serà l'AP-7 en direcció nord. On es preveuen més problemes és a l'enllaç de l'autopista amb am la C-35, a Maçanet, ja que és una de les principals vies d'accés a la Costa Brava. També a Girona, es preveu trànsit intens a carreteres com la C-65, que porta a la Costa Brava centre, o la carretera de Girona-Palamós. Altres punts del territori català amb més concentració de trànsit seran l'autopista AP-7 entre Sant Cugat i Barberà, i la C-32 Nord a Mataró. En alguns punts s'habilitaran carrils addicionals.

Més de 3.000 agents i controls d'alcoholèmia i drogues

Hi haurà 3.197 agents dels Mossos d'Esquadra en el dispositiu especial de trànsit, amb 68 controls d'alcoholèmia i drogues que se situaran bàsicament a zones d'oci i a les sortides i entrades de les poblacions.

Els parcs de bombers comptaran amb un reforç de 172 efectius

Buch ha atribuït aquest augment de la mobilitat per la revetlla de Sant Joan al fet que coincideixi amb la fi del curs dels col·legis, encara que ha apuntat com a factor afegit la celebració dels Jocs Mediterranis a Tarragona que arrenquen aquest divendres.