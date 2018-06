Primer registre de mort sobtada en l'activitat esportiva

El Consell Català de l'Esport i la Fundació Mémora han renovat un conveni de col·laboració que permetrà establir el primer Registre de mort sobtada relacionat amb la pràctica esportiva a Catalunya, desenvolupat per la Secretaria General de l'Esport juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

«L'any 2012 es va iniciar una primera fase en què es va fer una revisió a tots els esportistes del Programa d'Alt Rendiment Esportiu català, basada en un screening cardiològic, per descartar patologies perilloses per a la salut de l'esportista», explica Gerard Figueras, president del Consell Català de l'Esport i secretari general de l'Esport. L'alt càrrec afegeix que «la segona fase ha consistit en la implementació d'un programa de formació per als professionals de la medicina esportiva a Catalunya amb la finalitat de traslladar tot el coneixement per prevenir la mort sobtada relacionada amb l'activitat física»

Per la seva banda, Santiago de Torres, president de la Fundació Mémora, explica que «des de Mémora volem contribuir a la continuació del programa preventiu de salut als esportistes catalans. Es tracta d'una iniciativa més que forma part del nostre compromís, en l'àmbit sanitari, amb la societat».