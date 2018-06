Reivindicació del dret d'asil, unes vies migratòries segures i una acollida digna

La coordinadora Obrim Fronteres i Girona Acull van donar veu a la defensa dels drets de les persones refugiades a les comarques gironines reivindicant, sobretot, la garantia del dret a asil per a qui ho sol·liciti, la revisió de la llei i els seus procediments, la derogació de la Llei d'Estrangeria i el tancament dels centres d'internament (CIE).

Alhora, amb motiu de la recent arribada del vaixell Aquarius a València, es va incidir en la necessitat d'oferir una acollida digna als migrants. Les demandes expressades ahir a partir de les 7 de la tarda a la plaça Miquel Santaló, de Girona, també van incloure l'exigència de vies segures per a les persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, així com el canvi de les polítiques europees d'externalització per al control i la militarització de les fronteres. L'acte va incloure la formació d'un cercle de silenci, la lectura d'un manifest i una exposició, L'Europa de les portes tancades, d'Antoni Poch.

La commemoració del Dia Mundial de les persones refugiades va començar dilluns, amb la intervenció de la plataforma Girona Acull en la concentració setmanal de suport als presos polítics i va seguir dimarts amb la projecció de la pel·lícula documental Flor del desierto.