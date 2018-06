Santi Vila es dona de baixa del PDeCAT després de mesos de distanciament

L'exconseller i exalcalde de Figueres, Santi Vila, s'ha donat de baixa com a associat del PDeCAT per «no interferir» en l'assemblea que el partit celebrarà al juliol. Així ho ha comunicat aquesta setmana a la direcció del PDeCAT, segons van explicar fonts pròximes a l'exconseller. Vila defensa que ara podrà mantenir amb «absoluta llibertat» la seva independència de criteri en el moment polític que es viu a Catalunya i a Espanya. Així mateix, va explicar, agraeix la confiança dipositada en ell per tantes persones al llarg dels últims anys, primer com a militant de CDC i després com a associat del PDeCAT i desitja sort i encerts a la direcció del partit i a tots els quadres i responsables territorials i d'àmbit de la formació.

Vila va manifestar la seva voluntat de liderar la llista del PDeCAT en les passades eleccions del 21-D i va marxar del Govern de Puigdemont just abans de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre. Des del passat gener, Vila va passar al sector privat com a nou director general d'Aigües de Banyoles, propietat de Lluís Coromina, president de Teisa, i dedicada a la captació, el tractament i la distribució d'aigua. El seu fitxatge arribava només un dia després d'esgotar-se els dos anys que estableix el règim d'incompatibilitats de la Generalitat

Des de l'entorn de l'exconseller van insistir que Vila no ha pres la decisió per discrepàncies ni diferències amb l'actual direcció del partit –comandada per Marta Pascal–, sinó que prefereix no interferir en l'assemblea del juliol.



Comissió d'Ètica del PDeCAT

Així mateix, tampoc es plantejaria ara entrar a formar part de cap altre partit. Sobretot tenint en compte que també està pendent del procés judicial sobre l'1-O. De fet, Vila estava pendent d'una possible sanció de la comissió d'Ètica del PDeCAT –que presideix Xavier Trias–, per haver criticat els excompanys de Govern, un cop ell va dimitir de la conselleria.