S'estabilitza el nombre de famílies de Girona que recorren al Centre de Distribució d'Aliments

Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA) de comarques gironines han atès durant l'any 2017 un total de 8.658 famílies. Una xifra similar a la registrada durant els darrers anys (el 2016 hi van acudir 8.393 famílies i al 2015, 8.626), que confirma l'estabilització del nombre de persones que acudeixen a aquests centres

Tot i això, un 22,3% de les famílies que durant el 2017 han utilitzat els CDA hi han entrat durant aquest mateix any. Això es deu al fet que "una de cada cinc famílies" que el 2016 visitava els CDA ha millorat la seva situació econòmica i ja no necessita seguir dins del programa. En paral·lel, al llarg de 2017 s'ha detectat a un nombre similar de persones que el seu nivell d'ingressos no els permetia comprar tot el menjar que necessitaven i els serveis socials els han redirigit als CDA.

Un 98% amb què compten els CDA venen derivats dels serveis socials. Segons el gerent, això assegura que hi ha una "atenció del sistema públic" de les famílies i que també es responsabilitzen de fer-ne un seguiment. En aquest procés també detecten quan hi ha una millora de la seva situació econòmica i en quin punt poden sortir del programa. Igualment, ha remarcat que també es fa un acompanyament des de Càritas Diocesana, que és l'entitat que gestiona els CDA.

El gerent dels CDA a la demarcació, Caye Gómez

A les comarques gironines, hi ha onze CDA distribuïts per diferents punts de la demarcació. Compten amb la participació de 233 voluntaris que ajuden a les famílies a l'hora d'escollir productes a la seva cistella de menjar i també a l'hora de pagar amb els punts que tinguin, en funció de la seva situació i del nombre de persones a la llar.

La major part dels aliments que es distribueixen als CDA provenen del Banc dels Aliments, però també hi col·labora la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea amb la donació de diferents productes. De tota manera, per tal de garantir que totes les famílies poden emportar-se una cistella equilibrada en la piràmide d'aliments, els CDA han de comprar aquell menjar que escasseja més. Durant el 2017 van destinar 644.732 euros en la compra d'aliments, 55.000 més que l'any passat.

Part d'aquest augment es deu al fet que l'oli s'ha encarit i això ha fet que les administracions reduïssin la seva aportació d'aquest producte i, per tant, el CDA hagi hagut d'invertir més recursos per assegurar que totes les famílies podien agafar una ampolla per a la seva cistella.

Canvis en el model d'assistència

Els Centres de Distribució d'Aliments van néixer a comarques gironines però ja s'han estès per tot Catalunya, Navarra, el País Basc i també altres països d'Europa. De tota manera, el gerent assegura que ara estan estudiant maneres innovadores per canviar el sistema d'atenció. En aquesta línia, es tracta de preveure escenaris de futur ja que la posada en funcionament de la renda garantida "pot afectar a persones que no caldrà que siguin ateses" als CDA. Per això buscaran adaptar-se a noves situacions per tal de "repensar en com un projecte innovador pot ser igual d'innovador" en un escenari diferent.

La directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de Girona, Marta Casacuberta ha assegurat que l'objectiu de la Generalitat i de la resta de les administracions ha de ser treballar "perquè les situacions que ara provoquen" l'aparició de nous usuaris desapareguin" i poder acabar tancant els CDA.

El gerent dels CDA, Caye Gómez, creu que "no té massa sentit" mantenir-los com "una mesura estesa en el temps" ja que van néixer com una "solució temporal" per ajudar a aquelles famílies que no podien comprar tots els aliments que necessitaven.