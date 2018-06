El Trueta comença a extirpar tumors cerebrals gràcies a la immunofluorescència

El servei de Neurocirurgia de l'hospital Trueta de Girona ha començat a aplicar una nova tècnica quirúrgica de cirurgia cerebral per operar tumors guiats. La tècnica, anomenada immunofluorescència, consisteix a administrar als pacients, quatre hores abans de la intervenció, una solució ajustada d'àcid 5-aminolevulínic, que provoca una reacció lumínica que s'acumula a les cèl·lules tumorals. Això provoca que els tumors es converteixin en fluorescents sota llum blava. D'aquesta manera, quan els pacients arriben al quiròfan, s'aplica un filtre al microscopi que permet visualitzar en color vermell les cèl·lules malignes i possibilita als metges una major precisió en les intervencions per preservar al màxim les àrees més funcionals, com les del llenguatge o les motores. De fet, la possible afectació d'aquestes àrees és un dels factors més determinants en la supervivència dels pacients després de la cirurgia.

L'aplicació de la tècnica ha estat possible gràcies a l'adquisició d'un nou microscopi quirúrgic d'alta gamma, amb tres tipus diferents de fluorescència (vascular, tumoral i venosa). El Trueta és converteix així en el primer centre gironí que incorpora aquest sistema a la seva carta de serveis, a més de ser el centre de referència de la Regió Sanitària de Girona en el camp de la cirurgia oncològica del sistema nerviós central.

El Trueta opera anualment una seixantena de gliomes malignes, un dels tumors cerebrals més agressius que hi ha. Una vintena d'ells podran ara ser intervinguts amb aquest procediment, especialment en aquells casos en els quals el tumor està localitzat a les zones més delicades del cervell.

Els neurocirurgians del centre gironí han rebut una formació especialitzada per a la pràctica d'aquesta tècnica, que també ha requerit l'aplicació d'un protocol específic per al trasllat dels pacients. I és que quan el contrast que ingereixen els genera una fotosensibilitat molt elevada i, per això, s'ha establert un circuit fosc de trasllat dels usuaris tant a l'àrea quirúrgica com a la de reanimació.