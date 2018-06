Mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal a Isòvol

Accident de trànsit mortal a l'N-260 al seu pas per Isòvol, la Cerdanya.

El conductor d'un cotxe ha mort després d'un xoc frontal amb un camió.

El sinistre viari s'ha produït pels volts de dos quarts de deu del matí a l'altura del quilòmetre 189.

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la col·lisió frontal. On com a conseqüència de la topada, el conductor i únic ocupant del turisme ha mort.

Per la seva banda, el conductor del camió ha resultat ferit lleu, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La via està tallada arran del sinistre viari.

Aquest sinistre s'ha produït cinc dies després que una dona perdés la vida en un accident de trànsit a Torroella de Fluvià.