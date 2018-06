Alícia Rey és la nova presidenta del Col·legi d'Infermeria de Girona

Alícia Rey és la nova presidenta del Col·legi d'Infermeres/rs de Girona, prenent el relleu a Carme Puigvert, que ha estat al capdavant de la institució en els darrers dotze anys. Rey, que encapçalava la candidatura continuista respecte a l'etapa de Puigvert, va proclamar-se ahir presidenta en obtenir 297 vots en les eleccions, per davant de l'altra candidata, Engràcia Soler, que en va aconseguir 224, i 14 més en blanc.

En el procés electoral hi ha hagut un 15% de participació, amb 535 vots d'entre els 5.351 professionals d'infermeria de les comarques gironines que estaven cridats a votar entre dimecres i ahir per escollir la cara visible del Col·legi, i per primera vegada, han pogut emetre el vot de forma telemàtica.

En els darrers dies, els col·legiats han rebut les credencials per votar per internet durant els dos dies previstos de votació. A més, ahir ho podien fer des dels ordinadors que es van habilitar a la mateixa seu col·legial, a l'edifici Fòrum de Girona. Malgrat les facilitats, però, la participació ha estat similar a la dels darrers comicis, ara fa vuit anys.

De 54 anys i resident a Llers, Alícia Rey és la cap d'Infermeria de Nefrologia de la Fundació Salut Empordà i fins ara havia format part de la junta sortint com a tresorera. Anteriorment havia ocupat diferents vocalies des de l'any 2002.

Amb una candidatura integrada per sis persones de l'anterior junta i cinc incorporacions, s'ha enfrontat a Soler, infermera d'atenció primària a Portbou i presidenta l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar, a qui ha superat per una cinquantena de vots.

En passar el relleu, la fins ara presidenta, la doctora Carme Puigvert, que ha decidit no repetir en el càrrec perquè està a punt de jubilar-se, va agrair «les ganes i esforç» a les dues candidatures i, abans d'entregar la documentació de l'ens a Rey, la va animar a «treballar força i estimar molt el Col·legi».



Mantenir la línia de treball

La nova presidenta va destacar la tasca tant a la seva candidatura com a la de Soler, «perquè en els dos casos ens hem mobilitzat molt». «Estic contenta perquè ja fa un temps que treballem i volem aquesta continuïtat, perquè s'han fet moltes coses ben fetes, tenim moltes ganes de treballar i perquè entra gent nova», assenyalava ahir la infermera de l'hospital de Figueres.