Els Centres de Distribució d'Aliments atenen el 3,5% de la població gironina durant el 2017

Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA) de Girona han atès 8.658 famílies durant el 2017, de manera que s'han beneficiat 26.914 persones, l'equivalent al 3,5% de la població gironina. La xifra d'usuaris va ser similar a la registrada els últims anys –el 2016 hi van anar 8.393 famílies i el 2015, 8.626–, fet que confirma l'estabilització del nombre de persones que acudeixen a aquests centres.

Tot i això, un 22,3% de les famílies que han utilitzat els CDA el 2017 hi han entrat durant aquest mateix any. Això es deu al fet que «una de cada cinc famílies» que el 2016 visitava els CDA ha millorat la seva situació econòmica i ja no necessita seguir dins del programa. En paral·lel, al llarg de l'any passat es va detectar un nombre similar de persones que el seu nivell d'ingressos no els permetia comprar tot el menjar que necessitaven i els serveis socials els van redirigir als CDA.

Un 98% de les famílies usuàries dels CDA venen derivades dels serveis socials. Segons el gerent, això assegura que hi ha una «atenció del sistema públic» de les famílies i que també es responsabilitzen de fer-ne un seguiment. En aquest procés també detectaran quan hi ha una millora de la seva situació econòmica i en quin punt poden sortir del programa. Igualment, han remarcat que també hi ha un acompanyament des de Càritas Diocesana, l'entitat que gestiona els CDA.

Per altra banda, un 64% de les famílies tenen fills menors d'edat, fet que comporta que el 37% dels usuaris que tenen els CDA siguin menors de 16 anys i el gran gruix d'infants i adolescents se situa entre els 3 i els 16 anys. Tal com es va assenyalar ahir, el problema d'aquesta alta persistència d'infants i joves és que les cistelles estaven pensades com un suplement alimentari, però ara s'ha de calcular que les famílies comptin amb tots els aliments necessaris per assegurar un bon creixement dels menors d'edat.

A les comarques gironines, hi ha deu CDA distribuïts per diferents punts de la demarcació. Compten amb la participació de 233 voluntaris que ajuden a les famílies a l'hora d'escollir productes per a la seva cistella de menjar i també a l'hora de pagar amb els punts que tinguin, en funció de la seva situació i del nombre de persones a la llar. El nombre de cistelles de menjar distribuïdes l'any passat va augmentar un 4%.



La cistella d'aliments

La major part dels aliments que es distribueixen als CDA provenen del Banc dels Aliments, però també hi col·labora la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea amb la donació de diferents productes. De tota manera, per garantir que totes les famílies poden emportar-se una cistella d'aliments equilibrada, els CDA han de comprar aquell menjar que escasseja més. El 2017 van destinar 644.732 euros a la compra d'aliments, 55.000 més que el 2016. Part d'aquest augment es deu al fet que l'oli s'ha encarit i les administracions han reduït la seva aportació d'aquest producte.

Aquestes dades es recullen en una memòria presentada ahir, amb la directora de Càritas, la directora territorial de Treball, els presidents de Dipsalut i el Banc dels Aliments i un representant de l'Obra Social «la Caixa».