L'estiu arrenca fregant els 35ºC i preveuen que serà més càlid de l'habitual

L'estiu ha arribat amb valors que ahir ja van fregar els 35 graus a les comarques gironines. Enrere queda una primavera marcada per temperatures lleugerament més altes de l'habitual i amb precipitacions més abundants. Tot i haver estat una estació humida, retardant fins ara la campanya forestal 2018, hi pot haver episodis significatius de focs ràpids i puntuals que poden ser greus. A més, la Generalitat ha avisat que el litoral gironí (sobretot l'Empordà, on no ha marxat la sequera) és una de les zones més sensibles on els vents podran agreujar la situació davant els incendis forestals.

El canvi d'estació va deixar a les comarques gironines temperatures fregant els 35 graus C. L'estació meteorològica de Cruïlla-Monells marcava una màxima de 34,4 ºC, a Fornells de la Selva 34,3, similar a la d'Anglès (34,2) o a Girona 33,8 ºC. Tot, amb unes nits amb temperatures mínimes elevades en punts com Portbou (20,6) i d'entre 10 i 17 graus a la majoria de municipis gironins.

Calor després d'uns mesos de primavera atípics. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) feia ahir un balanç indicant que la primavera ha estat, en general a l'Estat, freda i la més plujosa des del 1965. A Catalunya, van apuntar que la temperatura mitjana s'ha situat en els 11,8 ºC, una anomalia de +0,2 ºC (lluny dels +2 ºC de l'any passat). En el cas de Girona enguany ha estat de +0,5. Sobre les precipitacions, l'Aemet destacava que han superat lleugerament el valor màxim del període de referència de 30 anys i la primavera ha estat extremadament humida.

La sequera es manté a l'Empordà

Precisament, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, van presentar ahir el dispositiu especial per a la revetlla de Sant Joan i la campanya d'estiu de prevenció i extinció d'incendis. Admetien que, tot i que les pluges han tancat un llarg episodi de sequera, aquesta no ha marxat al sud de Catalunya i tampoc a l'extrem nord, a l'Empordà, llocs on precisament el vent podria agreujar la situació. El litoral gironí (en especial al nord), és una de les zones de Catalunya més sensibles i van posar d'exemples que la campanya ha començat amb incendis com el de Llançà de fa uns dies.

Més risc a final de l'estiu

Així, la combinació de temperatura, vent i humitats relatives podran fer que el combustible passi a estar «més disponible», en especial a final de l'estiu. De fet, la primavera humida «ha carregat de combustible fi els boscos i camps» i les pluges han fet créixer verd en espais com les carreteres. Quan aquesta vegetació s'assequi es convertirà en material altament inflamable i farà que la campanya forestal 2018 pugui tenir episodis significatius de focs ràpids.

Els Bombers preveuen que la segona quinzena de juliol i la primera d'agost siguin els moments sensibles i han demanat no abaixar la guàrdia encara que sembli que ha plogut molt, també per Sant Joan. Enguany s'han contractat 850 persones, formats amb professionals del sector, que se sumaran als efectius humans dels quals ja es disposen, a més de 37 mitjans aeris, 25 helicòpters, 12 avions i drons per analitzar el territori amb càmeres tèrmiques.

Per la seva part, l'Aemet preveu que l'estiu sigui, a l'Estat, el menys calorós dels últims 4 anys. En canvi, al Mediterrani nord-oriental (com a la Costa Brava) i a les Balears, la temperatura seria més alta de l'habitual. Finalment, Sant Joan s'espera sense pluges i amb temperatures nocturnes suaus.