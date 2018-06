Més de la meitat de les famílies que viuen en pisos de la Fundació SER.GI tenen uns ingressos de 650 euros al mes

Més de la meitat de les famílies que viuen en un dels 253 habitatges gestionats per la Fundació SER.GI tenen uns ingressos mensuals de 650€. Així ho ha assegurat el director tècnic de l'entitat, Lluís Puigdemont. A més, ha destacat que l'escalada en els preus de lloguer implica que aquestes famílies no puguin accedir al mercat lliure de l'habitatge, ja que bona part dels ingressos els haurien de destinar a pagar el lloguer i això comporta que s'hagin de quedar durant anys als pisos que gestiona la fundació. Com a conseqüència el director apunta que no hi ha "relleu" entre els usuaris que viuen en aquests habitatges i que tenen una mensualitat més reduïda que el preu de mercat. Per intentar resoldre aquesta situació Lluís Puigdemont ha demanat als propietaris de pisos buits que els cedeixin a l'entitat perquè els gestioni i, per contra, ells els garanteixen el cobrament del lloguer cada mes, entre d'altres beneficis.

De fet, el director tècnic ha garantit que si la gestió d'un habitatge buit recau a mans de la Fundació, SER.GI també proporcionarà una assegurança multirisc mentre duri el contracte i ofereixen la tramitació gratuïta de la cèdula d'habitabilitat i del certificat energètic. Com a contraprestació, demanen que el preu no sigui excessivament elevat, tot i que des de SER.GI asseguren que el propietari no hi perdrà una gran quantitat de diners.

Segons Lluís Puigdemont, aquesta situació arriba després del "boom d'apartaments turístics" que "ha expulsat famílies de segons quins barris o municipis" per l'augment dels preus de lloguer. Per això demana que es pugui "fixar l'augment del preu de l'arrendament", una competència que recau al govern espanyol a partir de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).

Sobre una possible modificació de la LAU, Puigdemont també ha demanat que es tingui en compte una proposta presentada recentment pel Col·legi d'Advocats de Barcelona en què es proposaven contractes de lloguer de sis anys amb pròrrogues de fins a deu.

La Fundació també demana als ajuntaments que inverteixin més en pisos de lloguer social per tal de garantir l'accés a totes les famílies que actualment no poden pagar el lloguer. Puigdemont ha afirmat que les consultes de famílies que tenen oberts processos de desnonaments per impagaments de lloguer ha crescut al llarg d'aquest 2017 i ja és superior al nombre de persones que arriben a la fundació demanant ajuda per patir un desnonament per no poder pagar la hipoteca.

En la crida per captar nous pisos per a habitatge social, els responsables de la fundació han recordat que compten amb un programa d'habitatge que es basa en la masoveria urbana. Això vol dir que una família es compromet a fer algunes obres menors que el propietari vulgui tirar endavant a canvi de poder viure a l'immoble. Després, el preu de lloguer es recalcula en base al valor de les obres que farà l'inquilí.

El director tècnic de SER.GI ha constat que "les famílies amb pocs recursos" que no poden accedir al mercat de l'habitatge "han optat per ocupar de forma irregular" alguns immobles.



Preocupació pel fenomen d'irregularitat sobrevinguda

Des de la fundació també han constatat que al llarg d'aquest 2017 han acompanyat a un 62% de les persones que han demanat l'arrelament social a Lloret de Mar. Aquest tràmit serveix per tenir una autorització de residència temporal. Puigdemont destaca que una de cada tres persones que van acompanyar tenia "irregularitat sobrevinguda", que significa que són persones que "tenien papers, però els han perdut".

Des de la fundació alerten de la perillositat d'aquest fet, ja que "al darrera, la família també els ha perdut". A banda d'això, SER.GI considera que la crisi econòmica ha dificultat la regularització dels treballadors i ha comportat una gran precarietat laboral sobretot en el camp de "l'agricultura, el servei domèstic i l'hostaleria".