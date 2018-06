L'Empordà viu una nit tropical amb una mínima de més de 25 graus a Roses

L'Empordà ha viscut la primera nit tropical d'aquest estiu amb unes temperatures mínimes molt altes quan tot just ha començat l'estació.



El Meteocat destaca sobretot l'indret de Catalunya on deu haver costat més dormir aquesta nit: Roses. Ocupa el primer lloc del rànquing de les 19 poblacions catalanes que han patit aquests alts registres.



A Roses s'han superat els 25 graus (25,2) i a cinc localitats més empordaneses s'han hagut d'obrir finestres o posar aires condicionats per la forta xafogor.



En punts de l'Alt Empordà, la tramuntana ha fet acte de presència i aquest matí segueix bufant amb un aire molt calent.



En aquest rànquing fet públic pel Meteocat destaquen quatre poblacions empordaneses en les primeres posicions: Roses, Espolla, Cabanes i Portbou. Aquí els termòmetres han pujat de valent aquesta pasada nit:



Roses : 25,2 graus

Espolla: 24,2 graus

Cabanes: 24,2

Portbou: 23,2

Tot i la presència d'alguns núvols, comença la jornada amb ambient força assolellat. #meteocat pic.twitter.com/5bmraY7JaQ „ Meteocat (@meteocat) 22 de juny de 2018

Mapa Pla Alfa per avui dia 22 pic.twitter.com/jOZxkD0Xgb „ Agents Rurals (@agentsruralscat) 22 de juny de 2018

A la vuitena posició també hi ha un altre municipi de l'Empordà, Castelló d'Empúries on la mínima s'ha enfilat fins als 22,7 graus i en el darrer lloc de la llista hi ha Torroella de Fluvià, amb 21,5 graus.El Meteocat destaca que avui l'ambient serà assolellat a la major part de la demarcació tot i que la tarda poden aparèixer alguns núvols. Aquesta és la previsióAquest és l'aspecte d'aquest matí de la nuvolositat sobre Catalunya:La situació meteorològica d'altes temperatures fa que la situació de risc d'incendi es matingui a la zona de l'Alt Empordà, on segons el Pla Alfa delses manté a nivell de risc mig en aquesta àrea.