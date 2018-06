Olot aprova que les empreses que opten a concursos no puguin invertir en paradisos fiscals

Les empreses que optin al contracte per al subministrament de l'energia elèctrica a l'Ajuntament d'Olot hauran de demostrar que no invertiran els beneficis de la concessió en paradisos fiscals. «Se'ls exigirà una declaració jurada de no invertir el resultat del contracte en paradisos fiscals amb la finalitat que no facin cap frau amb els ingressos que obtinguin del nostre contracte», va explicar la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras (PDeCAT).

L'exigència forma part del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regiran l'adjudicació del contracte del subministrament d'energia elèctrica i la convocatòria de licitació. Les clàusules van ser aprovades amb el vot positiu de tots els grups: PDeCAT-DC, ERC, PSC, CUP i OeC.

A més de no portar els beneficis a paradisos fiscals, les clàusules també exigeixen que l'energiacontractada ha de ser en un 100% renovable.

A més, la companyia adjudicatària haurà de demostrar que disposa d'una reserva d'energia renovable i que no haurà de fer servir energia provinent de fonts contaminants o perjudicials pel medi ambient.

La regidora de la CUP, Anna Descals, va demanar que fessin constar que les clàusules dels paradisos fiscals i del 100% d'energies renovables prové del seu grup.

Segons va explicar Montserrat Torras, el contracte es divideix en dos lots, un per equipaments i l'altre per l'enllumenat públic. Va apuntar que la divisió és per facilitar que les petites i mitjanes empreses puguin participar de les licitacions.

El pressupost base de licitació anual per al subministrament als edificis municipals és de 480.387 euros i el de l'enllumenat és de 377.836 euros. El valor estimat del contracte amb pròrrogues incloses és de 3.546.836 euros.

El ple també va aprovar la modificació del contracte d'adjudicació d'ús de l'antiga depuradora d'aigües residuals d'Olot. Van aprovar ampliar el termini de la concessió dels 15 anys establerts abans fins a 50 anys.

L'empresa ha demanat l'allargament de la concessió amb l'argument que va haver de fer obres per eliminar males olors. L'alcalde va recordar que l'empresa Olot Meats va recuperar un edifici obsolet.

El ple va aprovar per unanimitat la moció del grup d'ERC per fer un inventari exhaustiu de l'habitatge i dels locals del barri vell. La moció va tenir l'ensorrament d'un edifici de la plaça Capdenmàs com a element de detonació.

Respecte a la situació d'aquest edifici l'alcalde va explicar que l'Ajuntament ja l'ha consolidat i que els nou veïns de les cases adjacents que havien estat desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Va precisar que la consolidació de l'edifici ha tingut un cost de 30.000 euros que han estat aportats per l'Ajuntament amb la confiança que més tard el propietari se'n faci càrrec.

L'alcalde va apuntar que la seva idea és que la sanció per tenir l'edifici ensorrat sigui exemplar de cara als altres propietaris que no tenen els edificis en condicions.

Corominas va avançar que ha enviat entre 10 i 15 cartes a propietaris, en les quals exigeix que facin obres en els seus edificis i que sàpiguen les sancions que poden patir si els seus edificis es troben en una incidència similar als de la plaça Capdenmàs.

El ple va acabar amb la dimissió de la regidora, Mireia Tresserras (CUP), que va explicar que plegava per causa de tenir molta feina. La rellevarà Lluís Riera.