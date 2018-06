Santi Vila descarta anar a un altre partit «a curt termini»

L'exconseller i exalcalde de Figueres Santi Vila va descartar ahir anar a un altre partit a «curt termini» després de donar-se de baixa aquest dimecres del PDeCAT, i va assegurarque la seva prioritat ara és defensar-se davant el jutge del Tribunal Suprem que l'investiga pel procés sobiranista.

Vila ho va dir en declaracions als mitjans abans de participar en la presentació del seu llibre De quan el liberalisme era pecat (Viena Edicions), una síntesi sobre la seva tesi doctoral, que aborda la biografia de Fèlix Sardà i Sardany, autor de l'obra del segle XIX El liberalisme és pecat.

«El futur no està escrit, evidentment, però a curt termini l'única preocupació que tinc és donar explicacions al jutge. (...) Com em seguiré comprometent amb l'interès general i el bé comú ja es veurà», va explicar Vila.

L'exconseller, que va dimitir del Govern un dia abans que es declarés la república en el Parlament, pel seu desacord, va recordar que «desgraciadament» està sent investigat per això i va concloure que la seva única preocupació ara és atendre el requeriment judicial.

Va reiterar que ha deixat el PDeCAT perquè no vol interferir en l'assemblea general que el partit celebrarà al juliol, un conclave que preveu que sigui «molt tibant i molt intens», i va assegurar que l'últim que vol és alterar el debat.

«Tothom sap que soc una persona molt lliure i amb molta independència de criteri. Ni vull comprometre la direcció –del PDeCAT– ni ajudar-la ni reprovar-la ni interferir», va concloure l'exconseller, allunyat actualment de la primera línia política.

Va afirmar que el seu ja expartit ha de fer una reflexió serena i tranquil·la, va destacar que té quadres i gent molt sòlida per fer-ho, i va concloure: «Catalunya necessita que el PDeCAT encerti en les seves decisions de futur».



Liberalisme i pecat

Presentat per l'escriptor Jordi Amat i el president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell, Santi Vila va explicar ahir la seva fascinació per Fèlix Sardà i Salvany, no per coincidir-hi sempre, sinó per ser un personatge controvertit i exponent del «fanatisme» a l'hora d'exposar les seves idees.

Vila va criticar que aquest fanatisme es segueix vivint en l'actualitat, i va lamentar que entre la societat no tingui més presència l'ètica del dubte, és a dir, pensar que qui discrepa d'un mateix podria tenir almenys la mínima part de raó.