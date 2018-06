Els sindicats dels Bombers alerten: «No estem preparats per afrontar un gran incendi»

Els representants sindicals dels Bombers de la Generalitat de Catalunya s´han mostrat molt amoïnats amb la nova temporada d'incendis i alerten que «no estan preparats per fer front a un gran incendi forestal». Així ho va explicar Antonio del Rió, portaveu d'UGT al cos que va denunciar la «precària» situació en què es troben molts parcs on no hi ha prou vehicles, i manquen elements bàsics perquè els efectius puguin desenvolupar la seva feina com guants o pantalons. «Sense aquests materials hi ha molts bombers que no podran sortir quan hi ha un foc», va lamentar del Río que va advertir que aquesta situació és «endèmica» i s'arrossega des de les retallades que van aplicar-se l'any 2009. Els representants dels treballadors van expressar el seu malestar al conseller d'Interior, Miquel Buch, en l´acte que es va celebrar a Cerdanyola del Vallès. Buch va advertir que hi ha un pla director en marxa i que les actuacions d'aquest 2018 no s'han pogut executar a causa de l´aplicació de l´article 155.