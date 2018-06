Treball torna a sancionar Eurest per 17 contractes «fraudulents»

El Departament de Treball ha tornat a sancionar l'empresa Eurest després que ja l'havia obligat a canviar 17 contractes per obra i servei per altres de fixes discontinus, perquè el contracte utilitzat tenia un ús «fraudulent». El cas va esclatar arran d'una denúncia de CCOO contra la multinacional Eurest, que gestiona part dels menjadors escolars gironins. Des del sindicat van assegurar que encara hi ha 33 contractes més en la mateixa situació i van acusar Eurest de fer contractes per dies als treballadors i estalviar-se pagar les vacances de Nadal, Setmana Santa o alguns ponts. A més, també denuncien que l'empresa no ha substituït la baixa d'una cuinera.