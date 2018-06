Els veïns de l'edifici esfondrat d'Olot tornen a casa aquest cap de setmana

Els veïns dels blocs del costat on es va ensorrar un edifici al nucli antic d'Olot (Garrotxa) tornaran a casa seva al llarg d'aquest cap de setmana. Després de la retirada de la runa que hi havia a l'interior del número 16 de la plaça de Campdenmàs, els informes tècnics asseguren que no hi ha perill per als dos edificis que toquen paret amb paret amb l'immoble ensorrat. Per aquest motiu des d'aquest divendres ja poden accedir als seus habitatges i al llarg d'aquest cap de setmana s'aniran instal·lant als seus pisos habituals, tornant a la normalitat. En paral·lel, falta la decisió dels tècnics municipals sobre el futur de l'edifici, que han de decidir si mantenen la façana i els pisos que queden o declaren l'edifici en ruïnes i l'acaben de tirar del tot a terra. En qualsevol cas, el que sí que es preveu és que aquesta despesa vagi a càrrec del propietari de l'edifici, igual que els més de 30.000 euros que ha costat la retirada de la runa i els informes tècnics fets fins ara, tal com va confirmar l'Ajuntament d'Olot.